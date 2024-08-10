شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اللحوم البلدي في الأسواق.. تعرف على تطورات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في الأسواق استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.

وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية إلي أن سعر اللحوم"العجالي " يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.