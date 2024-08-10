شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.66 دولار لخام برنت و76.84 ولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 79.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.84 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة حيث أغلقت الأسعار على ارتفاع محققة مماسب على أساس أسبوعى للأسبوع بنحو 4%.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية رسميا "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد بعد أيام من إغلاقه من قبل المحتجين.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الظروف التي دعت لإعلان القوة القاهرة خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها، وأشارت إلى أن ظروف إغلاق حقل الشرارة ستؤثر على عمليات إنتاج الخام بالحقل وتوقف عمليات التصدير بميناء الزاوية.

وأفادت بأن حالة القوة القاهرة لن تطبّق على عمليات تحميل وتفريغ إنتاج النفط، وأوضحت أنها ستعلن عن العودة إلى الوضع الطبيعي بمجرد زوال الظروف التي أدت إلى استخدام القوة القاهرة، وفق البيان.