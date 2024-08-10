شكرا لقرائتكم خبر عن في Luxury Beach.. حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامي صبري ليلة طربية مميزة يوم الجمعة 9 أغسطس، نظمتها شركة "دلتا كابيتال" في Luxury Beach، الذي يعد أول Beach Club بالدلتا، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية المميزة التي تقدمها الشركة بشكل دوري لتقديم كل ما هو حصري ومختلف لعملائها.

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أروع وأحدث أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بالحفل والأغانى والاستعراضات المميزة في الفعالية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الحضور.

وكرمت "قمة مصر للأفضل" هذا العام شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري ومنحتها جائزة "أفضل مطور عقاري في الدلتا"، وذلك باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري في منطقة الدلتا، وذلك انطلاقًا من مسيرة نجاح الشركة الطويلة، وسابقة أعمالها القوية التي منحتها بصمة مميزة في منطقة الدلتا.

وسُلمت الجائزة إلى أ. سامي عبدالقادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، حيث يأتي هذا التكريم تكليلًا لجهود قوية ومميزة من التطوير العقاري في محفظة مشروعات متنوعة، والتي نجحت الشركة في تنفيذها وتسليمها بأعلى معايير الجودة للعملاء.

وقال أ. سامي عبدالقادر، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كابيتال: "سعداء بهذا التكريم المميز الذي يكلل جهودنا العريقة في التطوير العقاري بمنطقة الدلتا، فهو يشهد على نجاحنا وقدرتنا على اكتساب ثقة عملائنا وتقديم منتجات عقارية متميزة تتناسب مع عملائنا المستهدفين، كما أنها تضع على عاتقنا مسؤولية جديدة للحفاظ على مكانة رائدة في السوق العقارية".

وأضاف أن دلتا كابيتال للتطوير العقاري تحتل المرتبة الأولى في منطقة الدلتا من حيث قاعدة العملاء والتي تتجاوز الـ10 آلاف عميل في مناطق مختلفة بإقليم الدلتا، ومنها محافظة المنصورة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا ودمياط الجديدة، ونجحنا منذ انطلاق عملنا عام 2015 في تنفيذ مشروعات مميزة لاقت إعجاب عملائنا.

وأكد أن الشركة تقدم لعملائها كل ما هو جديد في عالم التطوير العقاري، مع تقديم محفظة متنوعة من المشروعات ما بين شاليهات ووحدات سكنية وفيلات، بالإضافة لوحدات فندقية تناسب العميل المحلي والأجنبي، حيث تحافظ الشركة على مستوى عالمي من الجودة والرفاهية لعملائها في مشروعاتها.

وتأسست شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري سنة 2015 بمجلس إدارة من مستثمرين مصريين بهدف تنفيذ مشروعات ساحلية استثنائية في الدلتا على البحر الأبيض المتوسط.



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (1)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (1)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (2)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (3)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (4)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (5)



حفل مميز لرامى صبرى ضمن حفلات دلتا كابيتال الصيفية (6)