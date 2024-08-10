شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وشروط التقديم لشغل وظائف بمدارس ابدأ الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

تفتح مدارس ابدأ التقنية أبوابها للتوظيف بشروط محددة تتماشى مع قيمة المحتوي الذي يتم تقديمه لطلاب مدارس "ابدأ" الوطنية وإليكم مجموعة من المعلومات عن كيفية التقديم في الوظائف المتاحة وهي كالآتي :



1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2024.

2- يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

3- يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.

4- يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.

5- فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

6- محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية

7- محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية