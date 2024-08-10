شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 10-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 10-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.47جنيه للشراء، 13.50جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.47جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

الريال القطرى

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.57جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.58جنيه للشراء.

13.52جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.57جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.55جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.