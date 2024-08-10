شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب الدلتا يقود حملة لضبط سارقى التيار بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

شن القطاع التجاري بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى رئيس حملة موسعة لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بمحافظة طنطا، لتحرير محاضر لهم و استرداد أموال الدولة ، وذلك لضمان جودة واستمرار التغذية الكهربائية بجميع القطاعات الحيوية التابعة للشركة .

و قالت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن المهندس حسن البيلي و عدد من قيادات الشركة وحاملى صفة الضبطية القضائية نظموا حمله مفاجئة بمدينة طنطا على بعض المحلات التجارية.

و وجه البيلي بضرورة العمل على مدار الساعة وتفعيل اعمال الضبطية القضائية وبما لا يضر بمصلحة المواطن أو الشركة لما يمثله قطاع الكهرباء من اهميه قصوى فى حياة المواطن.