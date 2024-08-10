وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب وحدات الأبراج الشاطئية وكمبوند مزارين بالعلمين

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القاهرة - سامية سيد - - الشربيني يوجه بالالتزام بمواعيد تشطيب وحدات الأبراج لتسليمها للحاجزين.. وضغط معدلات التنفيذ بـ"مزارين" وتشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بأبراج المنطقة الشاطئية، وسير العمل بكمبوند "مزارين"، يرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب وحدات الأبراج الشاطئية

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بعدد من الوحدات السكنية التى تم تشطيبها بأبراج المنطقة الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها، موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها للحاجزين.

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كما تفقد الوزير ومرافقوه، سير العمل بكمبوند "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات المطلة على طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، ويمر بكمبوند "مزارين".