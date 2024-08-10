شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات متزايدة في أسعار الذهب، وكذا طلبًا متزايد على الذهب، نتيجة ارتفاعات عالمية لها عوامل كثيرة مؤثرة فيها، مع تزايد احتمالات الارتفاعات في الذهب الفترة المقبلة من العام الحالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن التوقعات تشير لذلك نتيجة بعض القرارات الاقتصادية والجيوسياسية من تغيرات في الفائدة على الدولار الفيدرالي، متوقع أن ينخفض، مما يجعل هناك خروجا من الدولار وشراء ذهب بدلا منه.



يذكر أن هناك تطورات ملحوظة في حركة الذهب بالسوق المصري على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة ارتفاعات ملحوظة بحوالي 4.5% كما شهد هذا الأسبوع اضطراب في تسعير الذهب واختتم الأسبوع على مطالب من شعبة الذهب بضرورة فتح باب استيراد الذهب مرة أخرى مع المصريين العائدين في الخارج بدون جمارك.