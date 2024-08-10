شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يتابع تطوير مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية لمشروع تطوير المجمع الصناعي، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتابع المهندس محمد شيمي، خلال جولته، تطور الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بصباغي البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج والصباغة والتفصيل بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة بمساحة إجمالية 337 ألف متر مربع، وعقد اجتماعا مع مقاولي التنفيذ واستشاري المشروع، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، حيث استعرض التوقيتات المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لرفع معدلات التنفيذ وضغط البرنامج الزمني المحدد لسرعة إنجاز المشروع، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في إطار جهود دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.