شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميدور توفر 25% من الإمدادات للسوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال التشغيل التجريبى لكافة الوحدات الإنتاجية بمصفاة ميدور للتكرير بالأسكندرية فى ظل الانتهاء من التوسعات الجديدة والتى زادت إنتاجيتها لتصل حالياً إلى 160 ألف برميل يومياً وتوفر الآن 25% من إمدادات البنزين والسولار للسوق المحلية.

وأكد الوزير أن نجاح ميدور كمنظومة متكاملة والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بها يجعلها مثال ونموذج لجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول وتعظيم القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمى للطاقة ، مؤكداً على أهمية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كأولوية أولى للتشغيل الآمن وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات واستدامة الأعمال.

وأوضح المهندس صلاح جابر رئيس شركة الشرق الأوسط للتكرير ميدور أن استثمارات التوسعات الجديدة للمصفاة بلغت 7ر2 مليار دولار وأنه إلى جانب التوسعات تم تطوير الوحدات القائمة بالفعل، وأن المشروع نفذته شركة تكنيب الإيطالية من خلال شركات قطاع البترول المصرى إنبى وبتروجت.

حضر الجولة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وأحمد راندى وكيل الوزارة للاتصالات والمهندس خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس حسام أسعد رئيس شركة إيبروم و الكيميائى محمد على نائب رئيس هيئة البترول للتكرير.