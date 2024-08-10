شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الأسبوع.. سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع لـ27760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعًا بحوالي 1200 جنيه، على خلفية صعود الذهب عيار 21 بحوالي 150 جنيهًا على مدار الأسبوع، وبلغ سعر الجنيه الذهب حاليًا 27760 جنيها بدون مصنعية.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية تسعير الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف.

أغلق الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3475 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3325 جنيها للجرام، ليسجل ارتفاع بنسبة 4.5% وبمقدار 150 جنيها للجرام.