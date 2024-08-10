شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع شبكة حشد استثمارات الطاقة النظيفة بدول الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

• التحالف يضم 49 عضوًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.. ويستهدف تعزيز جهود تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة

• التحالف يبنى على «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» وأهم التوصيات لتدشين دليل للحلول والسياسات المناخية المبتكرة

• «رانيا المشاط»: برنامج «نُوَفّي» لتحفيز الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة تطبيق عملى لمبادئ التمويل العادل وركيزة للتعاون جنوب جنوب

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى اجتماع شبكة حشد الاستثمار فى الطاقة النظيفة فى الجنوب العالمى، التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى، بصفتها رئيسًا مشاركًا إلى جانب السيد/ سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذى مؤسسة التمويل الأفريقية، كما حضر الاجتماع عدد من مسئولى المنتدى الاقتصادى العالمى، وذلك لمناقشة التطورات التى تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة فى يناير الماضى خلال فعاليات منتدى «دافوس»، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التى يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وأيضًا إعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة فى مجال الطاقة المتجددة، لمناقشتها فى اجتماع وزراء الطاقة فى أكتوبر المقبل بالبرازيل.

ويستهدف التحالف الذى يضم العديد من ممثلى الحكومات، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، مضاعفة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، لوضع العالم على المسار الصحيح فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، وجمع مختلف الأطراف ذات الصلة، والعمل على ثلاثة محاور هى بناء الوعى بضرورة تسريع استثمارات الطاقة النظيفة فى البلدان النامية، ووضع اقتراح الحلول والأدوات الفعالة وتطوير آليات خفض المخاطر وتشجيع التمويل، وتشجيع آليات التمويل فى البلدان النامية.

وناقش الاجتماع الضغوط المتزايد على استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا فى ظل انخفاض حجم التمويلات الميسرة المتاحة للدول النامية والناشئة، كما تطرق إلى الخطوات التى تقوم بها الشبكة لتعزيز تلك الاستثمارات ومن بينها البناء على "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، لإصدار دليل للحلول المبتكرة فى مجال استثمارات الطاقة النظيفة، يضم 100 دراسة حالة ونموذج من الاقتصاديات الناشئة، بما يحفز جهود تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، كما يدعم قدرة مستثمرى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على اتخاذ القرارات، فضلًا عن العديد من الخطوات الأخرى لتعزيز عملية صناعة السياسات المحفزة للاستثمار.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على أهمية «شبكة حشد الاستثمار فى الطاقة النظيفة فى الجنوب العالمي» من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الدليل الرقمى الذى من المقرر أن يتضمن 100 نموذج للاستثمار الناجح فى الطاقة النظيفة على مستوى العالم من مختلف الاقتصاديات الناشئة والنامية، سيعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات من أجل تكرار الممارسات والتجارب الناجحة فى مجال الاستثمار فى الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى استكشاف أوجه التعاون والتكامل بين الدليل المزمع إعداده، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذى تم إطلاقه كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ فى مصر COP27، من أجل تعزيز التمويل المناخى العادل، وذلك من خلال 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وذكرت أن مصر لديها تجربة مبتكرة فى تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتى تعد واحدة من المنصات القطرية التى تم اتخاذها كنموذج لجهود حشد الاستثمارات المناخية، حيث نجحت الوزارة فى تطبيق مبادئ التمويل العادل والآليات المبتكرة فى محور «الطاقة» ضمن البرنامج من أجل تحفيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص لتمويل مشروعاته.

وأوضحت أنه تم عقد ورشة عمل مؤخرًا مع الحكومة التنزانية من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول آلية تدشين المنصة وصياغة المشروعات فى إطار جهود التعاون جنوب جنوب، لافتة أيضًا إلى رئاسة مصر للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، وهو ما يتيح الفرص لتعزيز التعاون مع دول القارة من خلال تلك الشراكة بما يحفز الاستثمار فى الطاقة النظيفة ويعزز جهود تبادل الخبرات.

وخلال الاجتماع عرضت جاستين روتشى، رئيسة مبادرات الطاقة بالمنتدى الاقتصادى العالمى، تطورات تدشين «شبكة حشد الاستثمار فى الطاقة النظيفة فى الجنوب العالمي»، حيث تم ضم 49 عضوًا من بينهم 14 دولة و35 من منظمات المجتمع المدنى وكبرى مؤسسات القطاع الخاص من بينهم جى بى مورجان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وستاندارد تشارترد. كما عرضت الجهود المبذولة لإعداد دليلًا للحلول الشاملة والنماذج الناجحة على مستوى السياسات، وأدوات خفض المخاطر، وأدوات حشد التمويلات للتوسع فى الطاقة النظيفة والمتجددة.