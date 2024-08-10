شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار سبائك الذهب في مصر من 1 إلى 100 جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد السبت، 10 أغسطس 2024 08:00 م

سجلت جميع أوزان السبائك الذهب في مصر صعودا ملحوظا على مدار تعاملات السبت 10 أغسطس 2024، على خلفية ارتفاع سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر إلى مستويات 3966 جنيها، وخلال السطور التالية نرصد تطور أسعار السبائك الذهب من وزن جرام وحتى 50 جرام . أسعار السبائك الذهب أسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3966 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9915 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 19830 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 39660 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 79320 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 123342 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 198300 جنيهًا سعر السبيكة الذهب وزن 100 جراما 39600 جنيهًا مصنعيات السبائك الذهب في مصر مصنعيات السبائك الذهب في مصر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

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