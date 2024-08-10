شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: حفر 9 آبار استكشافية وتنموية تقييمية بموقع بدر-1 الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية والتواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج، شهدت حقول بترول الصحراء الغربية – ويبكو بموقع بدر-١ ، قيام المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج ، والجيولوجي محمد محي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمشرف على نيابة الاتفاقيات ، والدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والأمن الصناعي والمهندس إبراهيم مجاهد رئيس شركة ويبكو بزيارة التسهيلات الإنتاجية بحقول بدر-1 و الإمكانيات المتاحة وما تم تنفيذه من أعمال تحديث وتطوير لمنظومات الإنذار والإطفاء الآلي والمراقبة والتي تغطي المنطقة التشغيلية علي مدار 24 ساعة يومياً.

كما تمت معاينة مشروع منظومة التحكم الاّلي وإيقاف التشغيل الآلي في حالات الطواريء والذي يحتوي على أحدث الأنظمة الموجودة ويتم من خلاله مراقبة كافة العمليات الخاصة بمعالجة الزيت الخام والغاز طبقاً لتوجهات الوزارة بتطبيق التحول الرقمي وإدارة سلامة العمليات، كما تمت زيارة جهاز الحفر EDC 56 والذى يقوم حالياً بحفر البئر الاستكشافى BED 10-2x والتأكد من إتباع معايير السلامة و الصحة المهنية أثناء عمليات الحفر.

وقدم المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو المشغلة لموقع بدر-1، عرضاً توضيحياً لسير العمل بالموقع بدأه بالإشارة لحرص ويبكو المستمر على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير وزيادة الإنتاج بموقع بدر-1، وأن ويبكو تعمل على تحويل الموقع إلى نقطة محورية لتخزين وشحن الزيت الخام للشركات العاملة بالصحراء الغربية باستغلال البنية التحتية والتسهيلات المتوفرة وذلك بإضافة عدة مشروعات لرفع كفاءة تسهيلات بموقع « بدر-1» من خلال إنشاء تسهيلات تخزين وتداول متكاملة لخدمة الشركات الشقيقة ، حيث تمت مضاعفة السعات التخزينية لتصل إلى 48 ألف برميل ، وذلك لتأمين استقبال الخام المُنتج من حقول بدر – 1 و المُستلم من الشركات الشقيقة (بتروسنان – برج العرب – بتروفيوم) وإعادة شحنة من خلال محطة الشحن إلى تسهيلات التخزين الرئيسية بموقع ميناء الحمراء البترولي .



كما قام فريق العمل بموقع بدر بعرض الفرص التنموية والاستكشافية المتاحة لزيادة الانتاج حيث تم وضع خطة طموحة للآبار الاستكشافية والتنموية التقييمية و الاستفادة من البنية التحتية القائمة في موقع بدر -1 و تنميتها حيثُ سيتم حفر 3 آبار استكشافية بالإضافة إلى حفر 6 آبار تنموية تقييمية خلال المرحلة القادمة .