شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

- «المشاط» تُتابع جهود حوكمة الهيئات الاقتصادية.. وتبحث تطوير منظومة الحسابات القومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

- وتناقش آليات التعاون مع رئيس الوكالة المصرية للفضاء

- برنامج جديد لتسريع الابتكار المناخي مع برنامج الأغذية العالمي.. والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تواصل جولاتها التعريفية في المحافظات



شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات خلال الأسبوع المنقضي. حوكمة الهيئات الاقتصادية عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، حيث تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات. تطوير منظومة الحسابات القومية من جانب آخر عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيدة/ إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (the Middle East Technical Assistance Centerالتابع لصندوق النقد الدولي IMF، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.

اجتماع المجموعة الأفريقية African Cocus في نيجيريا في سياق آخر ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024 بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، موضحة أهمية البيان الختامي في إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية، لافتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام. التعاون مع وكالة الفضاء المصرية التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، في إطار الشراكة البناءة المصرية الصينية، والتي تم على إثرها تدشين مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، وكذلك الإطلاق الناجح للقمر الصناعي مصر سات -2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية في ديسمبر الماضي.

كما شهد اللقاء استعراض إمكانية تعاون الوكالة مع وزارة التحطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى توفير الأنظمة والتطبيقات التحليلية بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الأصطناعي التي من شأنها دعم منظومة التخطيط في مصر خصوصًا في مجال متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية. اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في الاجتماع الذي تم عقده، بمشاركة سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية والرئيس المُشارك للشبكة، وعدد من مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى «دافوس»، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وأيضًا إعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشتها في اجتماع وزراء الطاقة في أكتوبر المقبل بالبرازيل. برنامج جديد مع برنامج الأغذية العالمي وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، دعوة للشركات الناشئة التي لديها حلول مُبتكرة للمناخ وتعمل في مصر، للتقدم بطلب للحصول على منحة لدعم الابتكارات ميسورة التكلفة والشاملة وعالية التأثير، التي تعزز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي، وذلك من خلال برنامج "تسريع الابتكار في التكيف مع المناخ" (CAIAP) بدعم من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وعقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوات للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ بمحافظات القاهرة، دمياط، بورسعيد، المنيا، الدقهلية، وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات، بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة، وخلال هذه الندوات التعريفية تم استعراض نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة، والفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم .

تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وزار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة السيد محمد ابراهيم، الوكيل الدائم للتخطيط الاستراتيجي، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لبحث التعاون المشترك في اطار تعاون الهيئة مع الوزارة في مجال تنمية الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المؤسسي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. كما شارك وفد الوزارة في فعالية مراسم تسليم شهادات اتمام برنامج التخطيط الاستراتيجي الذي تنفذه الوزارة للسادة المتدربين من فريق العمل بالهيئة،.