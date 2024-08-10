شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر للمطروقات تحقق أرباحا 38.3 مليون جنيه و250 مليون إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

‏كشفت البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تعافى شركة النصر لصناعة المطروقات واستعادة توازنها ولاسيما خلال العامين الماضيين الماضيين، حيث حققت الشركة 38.3 مليون جنيه أرباحًا و250 مليون جنيه إيرادات خلال نفس الفترة.

وأنشأت الشركة عام 1960 لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأجزاء المطروقة للأتوبيسات والأغراض الأخرى، من خلال مصنعها بحلوان.

وبحسب البيانات ربحت الشركة 131.3 مليون جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2024، وحققت 23.7 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة، فيما حققت نحو 120 مليون جنيه إيرادات عام 2023، وحققت نحو 14.6 مليون جنيه أرباحا.

‏وتشهد مصنع النصر للمطروقات عملية تحديث وصيانة؛ بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير الطاقة وترشيدها خلال الفترة المقبلة؛ مما يعزز ويعظم من أرباح الشركة.