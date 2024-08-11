أعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2024 وفي السياق التالي نرصد اخر تطورات صادرات قطاع التغليف والطباعة والورق.

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق بالنصف الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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