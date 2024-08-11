شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق بالنصف الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالأحد، 11 أغسطس 2024 01:00 ص
أعلن المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2024 وفي السياق التالي نرصد اخر تطورات صادرات قطاع التغليف والطباعة والورق.
ارتفاع الصادرات إلى 464 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2024 .
الصادرات ارتفعت 8.6% عند المقارنة بالفترة نفسها حيث سجلت العام الماضي 427 مليون دولار.
صادرات قطاع التغليف سجلت 284 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024
قطاع الطباعة والكتب حقق 17 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 17.1%.
هبوط صادرات قطاع الورق بشكل محدود لتسجل 162 مليون دولار
صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية سجلت زيادة بنسبة 250%
ارتفعت الصادرات إلي آسيا بدون البلاد العربية لتسجل 31 مليون دولار
صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت مائة مليون دولار في النصف الأول من 2024
صادرات القطاع إلي دول جامعة الدول العربية سجلت نمو بنسبة 1.3% لتحقق 222 مليون دولار
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