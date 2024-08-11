شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:27 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 29170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 35677 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 12622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 6599 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 9482 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 2823 نقطة.