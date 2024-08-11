شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المنجم» إلى 63.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المنجم للأغذية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 10.8% إلى 63.8 مليون ريال، مقابل 57.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة الانخفاض النسبي في المصروفات التشغيلية بنسبة (0.5%)، وخاصة المصروفات البيعية والتوزيع.
وتضمنت الأسباب: تسجيل الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن للتجارة) بنحو 5.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل (لا شيء) خلال الربع الثاني من العام السابق 2023م.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2024م بنسبة 44% ليصل إلى 63.8 مليون ريال، مقارنة مع الربع الأول من العام 2024م بسبب انخفاض مجمل الربح بنسبة 32% ليبلغ 62.2 مليون ريال.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض حجم المبيعات لبعض مجموعات الأصناف بسبب التغير الموسمي للأنماط الاستهلاكية، وانخفاض هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف بسبب تغير المزيج البيعي وبعض الضغوط السعرية خاصة اللحوم البيضاء والحمراء خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2024م بنسبة 27.5 % ليصل إلى 177.8 مليون ريال مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت إلى أن ذلك نتيجة ارتفاع مجمل الربح بنسبة 13% بسبب تحسن هوامش الربحية لمجموعات أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان
وجاء ذلك على الرغم من: الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية بنسبة 3% خلال الفترة الحالية من عام 2024م نتيجة لارتفاع المصروفات البيعية والتسويق مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.
ومع ذلك بلغت نسبة المصروفات إلى المبيعات خلال الفترة الحالية 8.8% مقابل 8.9% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة الانخفاض النسبي في المصروفات التشغيلية بنسبة (0.5%)، وخاصة المصروفات البيعية والتوزيع.
وتضمنت الأسباب: تسجيل الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن للتجارة) بنحو 5.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل (لا شيء) خلال الربع الثاني من العام السابق 2023م.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2024م بنسبة 44% ليصل إلى 63.8 مليون ريال، مقارنة مع الربع الأول من العام 2024م بسبب انخفاض مجمل الربح بنسبة 32% ليبلغ 62.2 مليون ريال.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض حجم المبيعات لبعض مجموعات الأصناف بسبب التغير الموسمي للأنماط الاستهلاكية، وانخفاض هوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف بسبب تغير المزيج البيعي وبعض الضغوط السعرية خاصة اللحوم البيضاء والحمراء خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2024م بنسبة 27.5 % ليصل إلى 177.8 مليون ريال مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت إلى أن ذلك نتيجة ارتفاع مجمل الربح بنسبة 13% بسبب تحسن هوامش الربحية لمجموعات أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان
وجاء ذلك على الرغم من: الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية بنسبة 3% خلال الفترة الحالية من عام 2024م نتيجة لارتفاع المصروفات البيعية والتسويق مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.
ومع ذلك بلغت نسبة المصروفات إلى المبيعات خلال الفترة الحالية 8.8% مقابل 8.9% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.