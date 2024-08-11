شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «صدارة للكيميائيات» إلى 22.4% في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وجاء ذلك بسبب الانتهاء من الصيانة الدورية المجدولة في الربع الثاني من عام 2023. مما أدى إلى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 22% في الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 2%.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 36% وانخفاض التكلفة الثابتة بنسبة 7% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 6%. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة صدارة للكيميائيات بنسبة 22.4% إلى 1.079 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، مقابل خسائر بـ1.390 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 26%.وجاء ذلك بسبب الانتهاء من الصيانة الدورية المجدولة في الربع الثاني من عام 2023. مما أدى إلى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 22% في الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023.ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 2%.ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 36% وانخفاض التكلفة الثابتة بنسبة 7% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 6%.