الاقتصاد

انخفاض خسائر «صدارة للكيميائيات» إلى 22.4% في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة صدارة للكيميائيات بنسبة 22.4% إلى 1.079 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، مقابل خسائر بـ1.390 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة 26%.
وجاء ذلك بسبب الانتهاء من الصيانة الدورية المجدولة في الربع الثاني من عام 2023. مما أدى إلى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 22% في الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 2%.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 36% وانخفاض التكلفة الثابتة بنسبة 7% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 6%.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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