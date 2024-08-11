شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بن داود» إلى 75 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 381.5 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024، بالمقارنة مع 364.3 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023.

وزادت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات من 25.8٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2023 إلى 26.9٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2024.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمصروفات المتعلقة بافتتاح متاجر جديدة.

وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من السنة المالية 2024 بنسبة 14.0٪ ليصل إلى 75.0 مليون ريال، بالمقارنة مع 65.8 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023، مما يعكس التأثير التراكمي للزيادة في المبيعات وهامش الربح والذي قابلها جزئيا الزيادة في النفقات التشغيلية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في الربع الثاني من 2024 بنسبة 14% إلى 75 مليون ريال، مقابل 65.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود التحسن في هامش الربح إلى تحسن مزيج المنتجات والحسومات وزيادة دعم الموردين مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2023.وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 381.5 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024، بالمقارنة مع 364.3 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023.وزادت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات من 25.8٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2023 إلى 26.9٪ في الربع الثاني من السنة المالية 2024.ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمصروفات المتعلقة بافتتاح متاجر جديدة.وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من السنة المالية 2024 بنسبة 14.0٪ ليصل إلى 75.0 مليون ريال، بالمقارنة مع 65.8 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023، مما يعكس التأثير التراكمي للزيادة في المبيعات وهامش الربح والذي قابلها جزئيا الزيادة في النفقات التشغيلية.