شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «ارتيكس» إلى 9 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتعود أسباب انخفاض مجمل الأرباح وتحقق خسائر تشغيلية وصافي خسارة وخسارة في الدخل الشامل خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق لنفس العام إلى الانخفاض في قيمة المبيعات.

ووفقا للبيان تعود أسباب تحقيق مجمل أرباح وأرباح تشغيلية وانخفاض صافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل خلال النصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات والانخفاض في تكلفة المبيعات منسوبةً إلى المبيعات بالإضافة إلى وجود توزيعات أرباح من الاستثمارات بمبلغ 4 ملايين ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي، في الربع الثاني من 2024 بنسبة 54.3% إلى 9 ملايين ريال، مقابل خسائر بـ19.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب تحقق مجمل أرباح خلال الربع الحالي مقابل مجمل خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق وانخفاض الخسائر التشغيلية وصافي الخسارة وخسارة الدخل الشامل إلى الانخفاض في تكلفة المبيعات منسوبةً إلى المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى وجود توزيعات أرباح من الاستثمارات بمبلغ 4 ملايين ريال.وتعود أسباب انخفاض مجمل الأرباح وتحقق خسائر تشغيلية وصافي خسارة وخسارة في الدخل الشامل خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق لنفس العام إلى الانخفاض في قيمة المبيعات.ووفقا للبيان تعود أسباب تحقيق مجمل أرباح وأرباح تشغيلية وانخفاض صافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل خلال النصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات والانخفاض في تكلفة المبيعات منسوبةً إلى المبيعات بالإضافة إلى وجود توزيعات أرباح من الاستثمارات بمبلغ 4 ملايين ريال.