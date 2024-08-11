شكرا لقرائتكم خبر عن 175 ألف طن صادرات غذائية و4 دول عربية على رأس الدول المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 3 – 9 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اللقاء التعريفي والبرنامج التأهيلي لمحطات تعبئة التمور بمحافظة الوادي الجديد للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، وقد تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمحطات تعبئة ومراكز تجميع التمور لرصد المعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) خلال الفترة من 4 – 7 أغسطس الجاري.



وقامت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملة مكبرة على 36 منشأة غذائية بمحافظة الاسكندرية ومدينة العلمين، أسفرت عن وجود بعض المخالفات الخاصة باشتراطات سلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 105 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 472 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 402 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3860 رسالة بنحو 175 ألف طن لعدد 1380 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 565 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة والبصل الطازج بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 40 ألف طن.



وتصدرت المانجو والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، ثم الموالح بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 66 صنف بنحو 35 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وسوريا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 546 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 480 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة بنحو 535 ألف طن لعدد 745 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة وفول صويا من 86 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، رومانيا، فرنسا والبرازيل.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 670 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 343 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 235 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 57 منتج و8 شركات، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 804 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظتي الدقهلية والبحيرة، و3 زيارات أخرى لمواقع تخزين القمح بمحافظة الاسكندرية، وتم تسجيل 5 مواقع لتخزين القمح بمحافظات الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم وسوهاج.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 99 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 63 شكوى وجاري فحص 36 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 1025 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الغردقة، القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، الاسكندرية، الساحل الشمالي، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط ومدينة العلمين مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 490 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 430 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 295 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القليوبية، الغربية، القاهرة، دمياط، أسيوط، أسوان، سوهاج، الاسكندرية، السويس وبني سويف.



واستعدادًا للموسم الدارسي المقبل 2024/2025 بدأت الهيئة التنسيق مع شركة سيلوفودز للصناعات الغذائية والمتعهدين والموزيعين وأصحاب المخازن المسئولين عن توزيع الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الفيوم، الاسماعيلية، بني سويف والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 47 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمرالأقصر وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، أسيوط، الشرقية، الجيزة والدقهلية.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 512 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 18 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 4 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الاسكندرية وسوهاج.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 25 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 200 كجم صوص وشطة منتهية الصلاحية، 180 كجم شيكولاتة مجهولة المصدر وبدون بيانات، 200 كجم لحوم بها تغير بالخواص ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 2 طن ملح مُصنف غش تجاري.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 12 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 15 قرار نيابة.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، أسماك) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 323 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 24 منشأة غذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مدينة طامية ومركز أبشواي، بعضها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بناء على تلك التوجيهات.



كما تم ضبط 4290 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر بإحدى المنشآت، تحرير محضر ضد إحدى المنشآت لإدارتها بدون ترخيص، تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم العرض على النيابة المختصة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 103 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 502 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 39 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري، تحفظ، عدم وجود تراخيص، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار) وتم تحرير المحاضر بمعرفة مديرية الصحة، التموين والبيئة.



كما تم التحفظ على 3 طن و963 كجم مواد غذائية من قبل مديرية الصحة والتموين.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 8 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (التموين، حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة).

حيث تم المرور على 100 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 8228 كجم مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 22 حملة تفتيشية على 81 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 17 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات مختلفة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية (أجبان، مشروبات غازية)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 106 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المنشآت الغذائية الأخرى وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 4 حملات على 14 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 21 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 81 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو كبير، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم إعادة المرور على 6 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 4 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لبعض المنشآت غير المستجيبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 12 منشأة غذائية بالاشتراك مع (جهاز حماية المستهلك، مسئولي الوحدة المحلية، مديرية التموين، الطب البيطري) بقيادة اللواء السكرتير العام المساعد بالمحافظة وذلك بمدينة بني سويف شرق النيل، أسفرت عن ضبط 12 مخالفة والتحفظ على كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 9 حملات تفتيشية مشتركة مع (وزارة السياحة والآثار، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، البيئة) لمتابعة الأسواق ومعرفة مدى جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية للموسم السياحي 2024 – 2025، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.