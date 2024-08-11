شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي بالكامل بأحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي بالكامل بعدة أحياء بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والتي تضم (الحى الأول - الحى الخامس - الحى السادس - الحى السابع - الحى الثامن ).

وطالب الوزير أصحاب قطع الأراضي بالأحياء المذكورة سرعة التقدم لتركيب عدادات كهربائية (إنشائي - الدائم).

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تقدم أعمال الكهرباء والتليفونات وأعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة، حيث جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بكافة المحاور الداخلية لمنطقة بيت الوطن، وذلك بإشراف المهندس أحمد عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالجهاز.



وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير طريق ( ABc ) بطول (3800 م.ط) بعدد 2 حارة رئيسية، وعدد 2 حارة خدمية على جانبي الطريق ومزود بمسارات دراجات فى الاتجاهين.



ومن جانبه، أفاد المهندس أحمد عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز لأعمال الطرق أن طريق ( ABc ) يعتبر من المحاور الرئيسية ببيت الوطن حيث يربط بين محور ٢٤ أمام النادى الأهلى وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، والطريق يفصل بين الحى الرابع والحى السادس بالمنطقة.

وأفاد المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالمدينة أنه تم الانتهاء من أعمال الفرمة بالحارة الرئيسية بأحد الاتجاهات بطول 1600متر، وتم توريد سن طبقة أولى وتم القطع بباقي الطريق الرئيسي يمين من بعد مسافة 1600.

واختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الجولة بتفقد أعمال الطرق بمحور RR خلف النادي الأهلى، حيث تم الانتهاء من أحد الاتجاهات للطريق وجارٍ العمل بالاتجاه الآخر.