شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بالشروق والعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم طرح 17 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (٩م٢ : ٦٨م٢) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه طرح 18 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٤م٢ : ٥٩ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 11/9/2024.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه طرح 2 كافيتريا إحداهما كائنة بموقف سيارات نقل الركاب (السرفيس) بمساحة (143م2)، والأخرى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل بمنطقة السكنية بمساحة (231م2)، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بالمدينة بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024.

جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة تنمية مدن الشروق والعاشر من رمضان والسادات، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والكافتريتين في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.