شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الهندسية: تعميق التصنيع المحلى أهم أولويات دعم الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:42 ص

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهيئة العربية للتصنيع دائما ما تعمل على تعميق التصنيع المحلي ونحن كمصنعون نلمس ذلك على ارض الواقع ونحن مستعدون للتعاون في أي مجال يخدم الصناعة المصرية.

وأشاد محمد المهندس بأهمية المصانع الجديدة لتعميق التصنيع المحلي وخدمة الصناعة المصرية والحد من فاتورة الاستيراد مؤكدا أن محابس الامان للبوتحاز صناعة مصرية 100٪؜ وهذا الجهد يحسب للهيئة العربية للتصنيع.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ان هذا المصنع سيكون له دور متميز في توفير مستلزم مهم واساسي في البوتجاز وتعميق الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد المصري ونحن نحتاج الى مزيد من مصانع محابس الامان لتغطية احتياجات السوق المصري .

وأشار إلى أن السوق المصري يحتاج سنويا من 18 إلى 20 مليون محبس أمان لصناعة البوتجازات في مصر.

وجاء ذلك على هامش افتتاح اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أول مصنع لتصنيع محابس البوتجاز تابع للهيئة العربية للتصنيع بطاقة انتاجية مليون محبس سنويا ومستهدف الوصول الى 5 ملايين محبس سنويا خلال 3 سنوات.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف دعمه للصناعة المصرية والعمل بشكل مستمر على تعميق الصناعة المحلية وزيادة عجلة الانتاج بالقطاع الصناعي وأنه يوجه كل سبل الدعم لتوفير جميع مستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة بمختلف القطاعات.

شارك في الافتتاح من الغرفة كل من محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الشئون الفنية بالغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمهندس حازم الشربيني والمهندس محمد بهجت ممثلي مركز تحديث الصناعة وعدد من ممثلي الشركات المصنعة للبوتاجاز .



