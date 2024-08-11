شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «البنك الأول» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك في بيان على تداول

وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-11 الموافق 2024-08-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي الأول، الجمعة الماضية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمال المبلغ الموزع 2.055 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,054,794,522 سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-11 الموافق 2024-08-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.