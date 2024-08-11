شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المعمر» إلى 43 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الزيادة في مخصص خسائر الائتمانية في أصول العقود والذمم المدينة التجارية بـ 6،7 مليون ريال مجتمعة ساهمت في انخفاض صافي الربح في الربع الحالي.

وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 73 مليون ريال في الربع السابق من العام الحالي مسجله انخفاض بلغ 41%.

وخلال الربع السابق من العام الحالي سجلت الشركة مبلغ 58 مليون ريال إيراد من عملية غير مكررة مكسب عن بيع أسهم من ملكية الشركة في شركة إدارات مقابل تسجيل مبلغ 22 مليون ريال من عملية تقييم وحدات مراكز البيانات في الربع الحالي.

ونوهت بأخذ مخصص للاستثمار في البنك الرقمي بمبلغ 6 ملايين ريال، والخسارة من انخفاض في قيمة موجودات العقود والذمم التجارية بمبلغ 6،7 مليون ريال أسهما مجتمعين في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي.

وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 116 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 96 مليون ريال في النصف المماثل من العام الحالي مسجله ارتفاعا بلغ 21%.

ويعزي السبب في الارتفاع إلى أن الشركة سجلت ربح بلغ 80 مليون ريال عائد من بيع بعض أسهم الشركة في شركة إدارات وتقييم وحدات مركز البيانات بالقيمة السوقية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، في الربع الثاني من 2024 بنسبة 14% إلى 43 مليون ريال، مقابل 50 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود التراجع في صافي الربح، بسبب الانخفاض في مجمل الربح، والزيادة في المصاريف التشغيلية والتكاليف التمويلية.وتضمنت الأسباب: الزيادة في مخصص خسائر الائتمانية في أصول العقود والذمم المدينة التجارية بـ 6،7 مليون ريال مجتمعة ساهمت في انخفاض صافي الربح في الربع الحالي.وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 73 مليون ريال في الربع السابق من العام الحالي مسجله انخفاض بلغ 41%.وخلال الربع السابق من العام الحالي سجلت الشركة مبلغ 58 مليون ريال إيراد من عملية غير مكررة مكسب عن بيع أسهم من ملكية الشركة في شركة إدارات مقابل تسجيل مبلغ 22 مليون ريال من عملية تقييم وحدات مراكز البيانات في الربع الحالي.ونوهت بأخذ مخصص للاستثمار في البنك الرقمي بمبلغ 6 ملايين ريال، والخسارة من انخفاض في قيمة موجودات العقود والذمم التجارية بمبلغ 6،7 مليون ريال أسهما مجتمعين في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي.وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 116 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 96 مليون ريال في النصف المماثل من العام الحالي مسجله ارتفاعا بلغ 21%.ويعزي السبب في الارتفاع إلى أن الشركة سجلت ربح بلغ 80 مليون ريال عائد من بيع بعض أسهم الشركة في شركة إدارات وتقييم وحدات مركز البيانات بالقيمة السوقية.