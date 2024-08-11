شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات» تتحول للربحية بـ53 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية