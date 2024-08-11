شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات» تتحول للربحية بـ53 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة نماء للكيماويات للربحية في الربع الثاني من 2024 بـ52.947 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 26.346 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض كميات المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وشملت الأسباب: الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ومن ضمن الأسباب: الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض كميات المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وشملت الأسباب: الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ومن ضمن الأسباب: الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.