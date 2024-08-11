شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكو» تتكبد خسائر بـ 1.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وجاء ذلك على الرغم من تسجيل توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال الفترة الحالية لم تكن موجودة بالربع المماثل من العام السابق .

ويعود سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وشملت الأسباب: زيادة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق وذلك على الرغم من انخفاض قيمة المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

ويعود سبب تحقيق خسارة خلال الفترة الحالية إلى زيادة مخصص الزكاة، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وتضمنت الأسباب: انخفاض قيمة الإيرادات التمويلية وفقا لطبيعتها وذلك على الرغم من زيادة قيمة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) للخسارة في الربع الثاني من 2024 بـ1.832 مليون ريال، مقابل أرباح بـ889.835 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب تحقيق خسارة للربع الحالي بشكل رئيسي إلى زيادة قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية.وتضمنت الأسباب: زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وجاء ذلك على الرغم من تسجيل توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال الفترة الحالية لم تكن موجودة بالربع المماثل من العام السابق .ويعود سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.وشملت الأسباب: زيادة مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق وذلك على الرغم من انخفاض قيمة المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.ويعود سبب تحقيق خسارة خلال الفترة الحالية إلى زيادة مخصص الزكاة، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.وتضمنت الأسباب: انخفاض قيمة الإيرادات التمويلية وفقا لطبيعتها وذلك على الرغم من زيادة قيمة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.