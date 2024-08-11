شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سينومي ريتيل» إلى 84 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: تراجع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 9٪ على أساس سنوي وصولًا إلى 109 ملايين ريال في الربع الثاني من 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض في مصروفات الإعلان.

وشملت الأسباب: زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الربع الثاني وصولًا إلى 138 مليون ريال، نتيجة لبرنامج التخارج من العلامات التجارية، والذي نتج عنه أرباح رأسمالية بمقدار 131 مليون ريال.

وانخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 76 مليون ريال مقارنة بـ 84 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023. مدفوعاً في الأساس بسداد 421 مليون ريال من الديون خلال العام المالي 2024.

وارتفع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 13 مليون ريال، من 12 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) بنسبة 50.5% في الربع الثاني من 2024 إلى 84.1 مليون ريال، مقابل أرباح بـ169.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود التراجع في صافي الربح إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 1،054 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بسبب انخفاض مصروفات الإيجار والرواتب والمصروفات الأخرى.وتضمنت الأسباب: تراجع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 9٪ على أساس سنوي وصولًا إلى 109 ملايين ريال في الربع الثاني من 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض في مصروفات الإعلان.وشملت الأسباب: زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الربع الثاني وصولًا إلى 138 مليون ريال، نتيجة لبرنامج التخارج من العلامات التجارية، والذي نتج عنه أرباح رأسمالية بمقدار 131 مليون ريال.وانخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 76 مليون ريال مقارنة بـ 84 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023. مدفوعاً في الأساس بسداد 421 مليون ريال من الديون خلال العام المالي 2024.وارتفع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 13 مليون ريال، من 12 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023.