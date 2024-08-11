شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «العربية» إلى 47.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات الموسمية الربعية في النشاط الرئيسي للشركة العربية وانتقال موسم رمضان من الربع الثاني إلى الربع الأول.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لبدء العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي وبدء ظهور الأثر المالي الناتج عن عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 117% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود الانخفاض على أساس ربعي إلى التغيرات الموسمية الربعية في النشاط الرئيسي للشركة العربية وانتقال موسم رمضان من الربع الثاني إلى الربع الأول.

ووفقا للبيان جاء الانخفاض في النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 34% إلا أن صافي الربح شهد انخفاضا بواقع 16%.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لبدء العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي وبدء ظهور الأثر المالي الناتج عن عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 155% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة العربية للتعهدات الفنية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 44.4% إلى 47.322 مليون ريال، مقابل 85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية جاء الانخفاض على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 27% إلا أن صافي الربح شهد انخفاضا بواقع 44%.ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات الموسمية الربعية في النشاط الرئيسي للشركة العربية وانتقال موسم رمضان من الربع الثاني إلى الربع الأول.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لبدء العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي وبدء ظهور الأثر المالي الناتج عن عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 117% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويعود الانخفاض على أساس ربعي إلى التغيرات الموسمية الربعية في النشاط الرئيسي للشركة العربية وانتقال موسم رمضان من الربع الثاني إلى الربع الأول.ووفقا للبيان جاء الانخفاض في النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 34% إلا أن صافي الربح شهد انخفاضا بواقع 16%.ويرجع ذلك بشكل رئيسي ارتفاع المصاريف التشغيلية (نظرا لبدء العمليات التشغيلية للمساحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي وبدء ظهور الأثر المالي الناتج عن عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان) بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بنسبة 155% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.