شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جاهز» إلى 43 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وسجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 124.3 مليون ريال مقابل 115.5 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات والتحكم الثابت في التكاليف.

ووفقا للبيان، سجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليون ريال.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى التحسن الجوهري في اقتصاديات الوحدة من خلال تحسين الإيرادات على مستوى الطلب الواحد والتحكم في التكاليف.

بلغ صافي الخسارة في نشاط الخدمات اللوجستية 14.4 مليون ريال سعدي مقارنة بخسارة 10.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الطلبات وارتفاع التكاليف التشغيلية وخسارة الانخفاض في الذمم التجارية المدينة.

وبلغت خسائر الأنشطة الأخرى للمجموعة 19.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب زيادة العمليات في القطاعات الجديدة (أعمال مرن، سول، كو).

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في النصف الأول من 2024 بنسبة 25.9% إلى 43 مليون ريال، مقابل 58 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى التوسع الجغرافي والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الأخرى.وسجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 124.3 مليون ريال مقابل 115.5 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات والتحكم الثابت في التكاليف.ووفقا للبيان، سجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليون ريال.ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى التحسن الجوهري في اقتصاديات الوحدة من خلال تحسين الإيرادات على مستوى الطلب الواحد والتحكم في التكاليف.بلغ صافي الخسارة في نشاط الخدمات اللوجستية 14.4 مليون ريال سعدي مقارنة بخسارة 10.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الطلبات وارتفاع التكاليف التشغيلية وخسارة الانخفاض في الذمم التجارية المدينة.وبلغت خسائر الأنشطة الأخرى للمجموعة 19.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب زيادة العمليات في القطاعات الجديدة (أعمال مرن، سول، كو).