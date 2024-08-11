شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «السعودية للأسماك» إلى 10.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة السعودية للأسماك في الربع الثاني من 2024 بنسبة 15% إلى 10.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 12.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فقد زادت تكاليف الإنتاج في المزرعة خلال الربع الحالي بالإضافة تضمين أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية، والتي أثرت بشكل إيجابي على الربح التشغيلي في الفترة المقارنة.

وازداد صافي الخسارة بنسبة 21% مقارنة بالربع السابق بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسماك بالمزرعة.

وارتفعت الخسارة الإجمالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج في المزرعة.

وشملت الأسباب: تضمين الفترة السابقة إيرادات أخرى ناتجة عن نزع مباني الشركة من قبل الحكومة في جدة، مما أثر إيجابياً على الربح التشغيلي في الفترة السابقة.