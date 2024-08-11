شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «طيبة» تقفز 225% إلى 89.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان تداول

وأضافت أن على الرغم من نمو الإيرادات التشغيلية إلا أن صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي قد انخفض مقارنة بصافي الربح عن الربع السابق من عام 2024م نظراً لانخفاض الإيرادات الأخرى.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 200.08 مليون ريال بزيادة قدرها 110.45 مليون ريال وبنسبة 123.2% عن صافي الربح عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م نظراً لارتفاع الايرادات ونتيجة لذلك فقد ارتفع الربح التشغيلي للفترة الحالية بنسبة 81% عن الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة طيبة للاستثمار في الربع الثاني من 2024 بنسبة 225% إلى 89.6 مليون ريال، مقابل 27.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان تداول السعودية ، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي بمبلغ 62 مليون ريال وبنسبة 225% مقارنة بصافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق نظراً لارتفاع الإيرادات.وأضافت أن على الرغم من نمو الإيرادات التشغيلية إلا أن صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي قد انخفض مقارنة بصافي الربح عن الربع السابق من عام 2024م نظراً لانخفاض الإيرادات الأخرى.وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 200.08 مليون ريال بزيادة قدرها 110.45 مليون ريال وبنسبة 123.2% عن صافي الربح عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م نظراً لارتفاع الايرادات ونتيجة لذلك فقد ارتفع الربح التشغيلي للفترة الحالية بنسبة 81% عن الفترة المماثلة من العام السابق.