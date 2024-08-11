شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية.. 1.7% ارتفاعا في عيار 21 خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

5 أغسطس

6 أغسطس

7 أغسطس

8 أغسطس

9 و10 أغسطس

أسعار الذهب اليوم في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية على أساس أسبوعي بنسبة 1.7%، إذ سجل اليوم الأحد 256.08 ريال، مقابل 251.83 ريال يوم الإثنين الماضي.ورصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية خلال أسبوع في الفترة من 5 أغسطس وحتى اليوم 11 من الشهر ذاته.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الإثنين الماضي 5 أغسطس 287.80 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 251.83 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 215.85 رياال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 167.88 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية 143.90 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، 6 أغسطس، 290.62 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، 254.30 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 217.97 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 169.53 ريالوبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية 145.31 ريال.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 7 أغسطس، 289.57 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، 253.38 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، 217.18 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 168.92 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، 144.79 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، يوم الخميس الماضي، 8 أغسطس، 290.94 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، 254.58 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 218.21 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 169.72 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، 145.47 ريال.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، 9و10 أغسطس، 292.66 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 256.08 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، 219.50 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 170.72 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية 146.33 ريال.سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم ثباتا عند آخر مستويات سعر المعدن النفيس يومي الجمعة والسبت الماضيين.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر جرامات الذهب خلال اليوم الأحد.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9102 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2049 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب، 292.660 ألف ريال.