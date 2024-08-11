شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تنمية» ترتفع 110.5% إلى 24 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

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وارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة على أساس ربعي بنسبة 14% ليصل إلى 24.0 مليون ريال، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي.

ووفقا لبيان الشركة، ارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 39% ليصل إلى 45.0 مليون ريال، مقارنة بـ 32.4 مليون ريال مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي خلال هذه الفترة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة التنمية الغذائية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 110.5% إلى 24 مليون ريال، مقابل 11.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، شهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 55% فيإاجمالي الربح ليصل إلى 164.1 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، وذلك تماشيًا مع التحسن في الإيرادات، وفاق الزيادة في تكلفة المبيعات.وسجلت الشركة صافي ربح عائد لملاك الشركة بقيمة 24.0 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، وبذلك ارتفع بنسبة 111%.وارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة على أساس ربعي بنسبة 14% ليصل إلى 24.0 مليون ريال، مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي.ووفقا لبيان الشركة، ارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 39% ليصل إلى 45.0 مليون ريال، مقارنة بـ 32.4 مليون ريال مستفيداً من تحسن الأداء التشغيلي خلال هذه الفترة.