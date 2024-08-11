شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5%.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 11-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم ارتفعت وحققت مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5% مع تهدئة مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وإشارات من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر ، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.66دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي76.84دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.84 دولار للبرميل.



