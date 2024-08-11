شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: ننفذ برنامج استكشاف مكثف لتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ديميتريس كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية وإيونيس كاريديس الرئيس التنفيذى للمجموعة للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والربط المتبادل حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة والفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول وسبل التعاون بين الجانبين فى مختلف مجالات الغاز الطبيعى والبنية التحتية.



وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج بحث واستكشاف مكثف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الانتاج والاحتياطيات بالتوازى مع تنمية الاكتشافات الجديدة للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية التعاون والشراكة بين مع الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار فى المشروعات البترولية مما يحقق الاستفادة للجميع.



وأضاف بدوى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وامكانات متميزة تؤهلها لأن تعزز مكانتها فى المنطقة كمركز إقليمى للطاقة وأن العمل جارى على ابراز الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول بما يخدم أهداف تأمين وتنويع موارد الطاقة.



ومن جانبه، أكد رئيس المجموعة اليونانية أن مصر قادرة على تكوين مستقبل باهر فى مجال الغاز الطبيعى باستغلال البنية التحتية القوية لتى تمتلكها وخاصة مصانع إسالة الغاز، مشيراً إلى عزم المجموعة المشاركة فى أى مزايدات جديدة تطرحها مصر خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والاتحاد الأوروبى يعد أحد أهم المشروعات التى يتم العمل على تنفيذها حالياً فى أوروبا.



وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجموعة اليونانية وشركة إيجاس القابضة للغاز فى مختلف مجالات ومشروعات الغاز الطبيعى والبنية التحتية.



حضر اللقاء المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس معتز عاطف مساعد رئيس إيجاس للمكتب الفنى والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات.