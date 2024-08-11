شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.9% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 162 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 11771 نقطة، وبتداولات بلغت 5.098 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 240.625 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.006 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 162 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 61، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، ثمار، والبابطين، وسينومي ريتيل، ومهارة، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، باعظيم، ووفرة، وإم آي إس، وإعمار، ورتال، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.1%، عند 25521 نقطة، وبتداولات بلغت 38.275 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.922 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.523 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.