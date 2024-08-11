شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «معادن» تقفز 192% إلى 1.02 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 673 مليون ريال (192%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 572 مليون ريال (35%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك.

وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 270 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق في دعم الربحية خلال الربع الحالي.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض في حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.

وارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 42 مليون ريال (4%) مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 81 مليون ريال وارتفاع دخل التأمين بمقدار 70 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضرائب الدخل بمبلغ 113 مليون ريال.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض إجمالي الربح بمقدار 226 مليون ريال (9%) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات.

وارتفع صافي الربح للفترة الحالية بمقدار 1,235 مليار ريال (160%) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,399 مليار ريال (44%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 469 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال الفترة الحالية.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 191.8% إلى 1.024 مليار ريال، مقابل 350.941 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 673 مليون ريال (192%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 572 مليون ريال (35%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك.وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 270 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق في دعم الربحية خلال الربع الحالي.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض في حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.وارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 42 مليون ريال (4%) مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 81 مليون ريال وارتفاع دخل التأمين بمقدار 70 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضرائب الدخل بمبلغ 113 مليون ريال.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض إجمالي الربح بمقدار 226 مليون ريال (9%) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات.وارتفع صافي الربح للفترة الحالية بمقدار 1,235 مليار ريال (160%) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,399 مليار ريال (44%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.وأسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 469 مليون ريال بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال العام السابق في دعم الربحية خلال الفترة الحالية.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.