شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدوائية» إلى 34 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8.5٪ أو ما يعادل 34.7 مليون ريال إلى 373.4 مليون ريال, وذلك نتيجة إيقاف العقود التي لم تستوف حدود هامش الربح الداخلية.

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 3.5%, أو ما يعادل 6.4 مليون ريال, ليصل إلى 177.4مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.

وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 9.6% بما يعادل 13.1 مليون ريال إلى 124.3 مليون ريال مقارنة بـ 137.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023.

وارتفعت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 20%, أي ما يعادل 2.2 مليون ريال , إلى 13.3 مليون ريال.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17.7% أو ما يعادل 5.4 مليون ريال إلى 35.9 مليون ريال مقارنة بـ 30.5 مليون ريال سجل في الربع الثاني من السنة المالية 2023.

وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 33.9% إلى 10.4 مليون ريال مقارنة بـ 15.7 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023 ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى رسملة تكاليف الفائدة على الأصول قيد الإنشاء. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية، في الربع الثاني من 2024 بنسبة 126.7% إلى 34 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8.5٪ أو ما يعادل 34.7 مليون ريال إلى 373.4 مليون ريال, وذلك نتيجة إيقاف العقود التي لم تستوف حدود هامش الربح الداخلية.وانخفض إجمالي الربح بنسبة 3.5%, أو ما يعادل 6.4 مليون ريال, ليصل إلى 177.4مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.وانخفضت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 9.6% بما يعادل 13.1 مليون ريال إلى 124.3 مليون ريال مقارنة بـ 137.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023.وارتفعت مصاريف البحث والتطوير بنسبة 20%, أي ما يعادل 2.2 مليون ريال , إلى 13.3 مليون ريال.وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17.7% أو ما يعادل 5.4 مليون ريال إلى 35.9 مليون ريال مقارنة بـ 30.5 مليون ريال سجل في الربع الثاني من السنة المالية 2023.وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 33.9% إلى 10.4 مليون ريال مقارنة بـ 15.7 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2023 ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى رسملة تكاليف الفائدة على الأصول قيد الإنشاء.