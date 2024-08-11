شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية»: التوصية بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية صدور توصية مجلس إدارة الشركة اليوم الأحد بتعديل النظام الأساس للشركة وذلك لإضافة مقعد إضافي واحد في مجلس إدارة الشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية سيصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس الإدارة للشركة 7 مقاعد.
وتهدف هذا الخطوة إلى إدخال مزيد من التنوع في الخبرات وتوسيع نطاق المهارات والآراء في مجلس الإدارة، إذ تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة واعدة من النمو والتوسع.
ونوهت الشركة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وعرض هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية سيصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس الإدارة للشركة 7 مقاعد.
وتهدف هذا الخطوة إلى إدخال مزيد من التنوع في الخبرات وتوسيع نطاق المهارات والآراء في مجلس الإدارة، إذ تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة واعدة من النمو والتوسع.
ونوهت الشركة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وعرض هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.