شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى فوق مستوى 29500 نقطة ورأس المال يتجاوز 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأحد، 11 أغسطس 2024 03:01 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 36173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 9572 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة.
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