شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى فوق مستوى 29500 نقطة ورأس المال يتجاوز 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 36173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 9572 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة.