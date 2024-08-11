شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير والإسكان تطلق مشروع Club Hills Residence باستثمارات 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

• اختيار أكبر المكاتب الاستشارية العالمية " BENOY" لتنفيذ تصميمات معمارية وعصرية لمشروع "Club Hills Residence".

• شركة HDP تحرص على تقديم أفضل تجربة سكنية وتوفير أسلوب حياه مميز وخدمات استثنائية تلبي احتياجات عملائها.

أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها الجديد "Club Hills Residence" بأرقى وأفضل موقع استراتيجي بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر في قلب غرب القاهرة، وذلك عقب النجاحات الملحوظة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة من خلال إطلاق العديد من المشروعات في غرب وشرق القاهرة، والتي حققت إقبالاً كبير من العملاء على مشروعات الشركة مما يؤكد على ثقة العملاء في شركةHDP.

شهد فعالية إطلاق مشروع "Club Hills Residence" السيد الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ورئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، والأستاذ أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، والسيد الأستاذ حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان العقاريةHDP.

كشف أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، أن المشروع العقاري "Club Hills Residence" بمدينة6 أكتوبر في قلب غرب القاهرة، والذي يتعدى إجمالي استثماراته 10 مليار جنيه، هو استكمالاً لما حققته شركة HDP من نجاحاً ملحوظاً لسلسلة مشروعاتها العقارية التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة، والتي تستهدف إطلاق مجموعة من المشروعات العقارية ذات المواقع الجغرافية المتميزة.

مؤكداً على أن الهدف الأساسي عند تنفيذ الشركة لخطتها التوسعية، هو اختيار أفضل وأرقى الأماكن الجاذبة للعملاء وذلك بناءً على دراسات تحليلية لمتطلباتهم واحتياجاتهم، مع تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لهم باحترافية وكفاءة، وذلك لضمان تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن الرقي والرفاهية، وهو ما يسهم في تحقيق شركة HDPلرؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وأشار حسنين إلى استهداف مشروع "Club Hills Residence" تعزيز وتقديم نمط حياه استثنائي لعملاء الشركة المستهدفين، وذلك من خلال إعادة إحياء نمط الحياة المتميز الذي أنفرد به حي الزمالك والذي يعد من أرقى الأحياء السكنية في مصر لما له من طابع خاص، حيث تميزت وحداته السكنية بإطلالتها على نادي الجزيرة مباشرةً، ولذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الجزيرة الرياضي بمدينة6 أكتوبر، مؤكداً على أن التعاون المثمر مع نادي الجزيرة الرياضي GSC والذي يقع أمام المشروع مباشرةً تم لتعزيز قيمة استثمارات العملاء، ليأتي ذلك في إطار حرص شركة HDP على تقديم خدمات متميزة وفريدة لعملائها، ليحظى بذلك عملاء مشروع "Club Hills Residence" المستهدفين بأفضل وأرقى تجربة سكنية ونمط حياة عالي الجودة يلائم احتياجاتهم.

وأوضح حسنين أن شركة HDP تسعى دائماً لتقديم حلول متكاملة لكافة عملائها والحرص على اختيار أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، كاشفاً عن التعاون مع كلاً من المكتب الاستشاري البريطاني الدولي" BENOY" والمكتب الاستشاري الإقليمي"Distance Studio Consultants" لتنفيذ تصميمات معمارية وعصرية لمشروع "Club Hills Residence"، بما يتواكب مع التطورات العمرانية العالمية الحديثة، وتزويده بأحدث التقنيات العالمية في مجال التنمية العمرانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تقديم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية والمرافق ذات الجودة.

لافتاً إلى أن ما تتمتع به شركة HDP من قوة وصلابة بصفتها الذراع الاستثماري العقاري لبنك التعمير والإسكان، يسهم في تحقيق توسع الشركة المتنامي في السوق العقاري مع حرصها على تقديم أفضل الحلول العقارية والأكثر ابتكاراً، مما يمكنها من تحقيق الريادة في السوق العقاري بمصر والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أعرب حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة HDP عن فخره بإطلاق الشركة لأحدث مشروعاتها العقارية "Club Hills Residence" بمدينة 6 أكتوبر في قلب غرب القاهرة، والذي يعد شهادة ثقة على تمكن شركة HDPمن تقديم منتج عقاري له معايير فريدة واستثنائية تمنحه ميزة تنافسية بالسوق العقاري المصري، وذلك عقب النجاحات الملحوظة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة من خلال إطلاق العديد من المشروعات في غرب وشرق القاهرة، والتي حققت إقبالاً كبير من العملاء على مشروعات الشركة مما يؤكد على ثقة العملاء في شركةHDP

وأوضح عيسى أن مشروع "Club Hills Residence" يتميز بموقع جغرافي استراتيجي ورئيسي بأرقى المواقع الجاذبة للسكن والاستثمار، إذ يقع على مساحة 30 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر في قلب غرب القاهرة، كما يرتبط بشبكة واسعة من الطرق الرئيسية والحيوية مثل طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وطريق الواحات، وطريق وصلة دهشور، وطريق المحور، كما يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وأسعار تنافسية لتلبي كافة متطلبات العملاء المستهدفين، ليضم المشروع بذلك فيلات تاون هاوس بمساحات تبدأ من 190-288 متر مربع، بالإضافة إلى شقق سكنية ودوبلكس وبنتهاوس بمساحات تبدأ من 120- وحتى 230 متر مربع، مما يفتح خيارات متعددة للعملاء لتملك وحدات سكنية واستثمارية تلائم احتياجاتهم وأذواقهم.

لافتاً إلى أن مشروع "Club Hills Residence" يستهدف خلق بيئة مستدامة وحياة عصرية مبتكرة ومريحة لأصحاب الوحدات السكنية، للتمتع كافة وحدات المشروع بإطلالات بانورامية مميزة بزاوية 360 درجة، لتطل بذلك على العديد من المسطحات المائية والمفتوحة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والتي تشغل 80% من مساحة المشروع، لتمنح بذلك كافة الوحدات بداخل المشروع إطلالات بانورامية مميزة، ليضم المشروع بذلك مجموعة واسعة من الخدمات، والتي تم تصميمها والتخطيط لها بعناية فائقة وفقاً لأنظمة البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك تأسيس مجمع خدمي يقدم مختلف الأنشطة والخدمات الاجتماعية والترفيهية والخدمية.

وأعلن عيسى إنه قد تم فتح الحجز لوحدات المرحلة الأولى من مشروع "Club Hills Residence"عن طريق استمارات إبداء رغبات الشراء EOIS، والتي تجاوزت أعدادها وحدات المرحلة الأولى، مؤكداً على مواصلة شركة HDPتقديم أفضل منتج عقاري بأعلى معايير الجودة في السوق المحلي مدعومة بثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان لأكثر من 45 عاماً.

مؤكداً على أن شركة HDPتمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق مكانة مرموقة كواحدة من أفضل شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط، بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات متميزة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال، مع الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية، لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة، تماشياُ مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي.