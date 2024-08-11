شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "السيارات" بنسبة 6.7% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، يليه قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 3.8%، 3.4%، على التوالي، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، 2.3%، 2.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، والبنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.4%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة، بينما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 119.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 17.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، 156.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء 20.9 مليون جنيه، 259.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 36173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 9572 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 6488 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.