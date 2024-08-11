شكرا لقرائتكم خبر عن القمزى تتعاقد مع ريبليون الإسبانية لتنفيذ أعمال بـ إيست شاير التجمع الخامس بقيمة 700 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسر زيدان: استراتيجية الشركة ترتكز فى اختيار شركات المقاولات على سابقة الاعمال والخبرات وكفاءة فريق العمل



استكمالا لخطتها فى التعاقد مع كبار شركات المقاولات لتسريع الأعمال بمشروعاتها، كشفت شركة القمزي للإستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Developments، عن التعاقد مع شركة ريبليون Rebuillion for Projects بقيمة تتخطي الـ 700 مليون جنيه لتنفيذ أعمال بالمرحلة الثانية والثالثة من مشروع إيست شاير "Eastshire" المملوك لشركة القمزى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وتسابق شركة القمزى الجدول الزمنى فى تنفيذ مشروعاتها القائمة ومن بينها مشروع "Eastshire" والذى من المتوقع وفقاً لسير الأعمال الانشائية بدء التسليم به قبل المواعيد المحددة بالتعاقد.

ووفقاً للتعاقد تتولى شركة ريبليون للمشروعات تنفيذ 178 مبنى عبارة عن 10 فيلات منفصلة ونحو 168 فيلا تاون هاوس بمساحات من 166 الى 350 متر، ويشمل التعاقد تنفيذ أعمال الخراسانات والمبانى والتشطيبات الخارجية وخزان الرى.

من جانبه، قال المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، إن الشركة مستمرة فى التعاقد مع الكيانات ذات الخبرات فى إطار الحرص على تنفيذ المشروعات بأعلى مستوي من الجودة وتقديم منتجات تحقق قيمة مضافة للسوق المصرية.

وشدد على أن استراتيجية شركة القمزى ترتكز فى اختيار شركات المقاولات على سابقة الاعمال والخبرات وكفاءة فريق العمل.



وتابع "مدة تنفيذ الأعمال المسندة الي شركة ريبليون للمشروعات بمشروع "Eastshire" عام من التعاقد ، وجاء اختيار شركة ريبليون نظراً لخبراتها بتنفيذ مشروعات كبري بمصر و فى العديد من الدول من بينها أسبانيا و الصين و قطر"



ومن جانبه، أكد رايموندو أرغيسو مدير العمليات لشركة ريبليون للمشروعات أن أهم متطلبات الشركة هى مراعاة تطبيق معايير الاستدامة وأحدث التقنيات التكنولوجية كذلك مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية.

فيما أكد الدكتور ياسر محي الدين المدير التنفيذي لشركة ريبليون للمشروعات على أن رؤية شركة القمزي تتوافق مع أهداف الشركة بتقديم مشروعات على أعلى مستوي من الجودة وتهدف الشركة الى ابرام شراكة طويلة الأمد مع القمزي.

ويقع كومباوند إيست شاير - Eastshire، في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، ولاتتخطي النسبة بالبنائية بالمشروع 18 % من إجمالي مساحة الأرض ويضم نحو 229 وحدة، وتستحوذ نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات على النسبة الكبرى من المشروع، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية.

وتتبع شركة القمزي مجموعة القمزي التى تعد واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزي» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصري في 2021.

بينما تأسست شركة ريبليون للمشروعات عام 2013 كشركة مصرية مختصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات العامة، وتوسعت خارج مصر في عام 2015 ويتخطى حجم أعمالها بالسوق المصرية حالياً الـ 5 مليارات جنيه وتستهدف مضاعفتها لتصل الى 10 مليارات خلال 2026 ، وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات دولية لصالح حكومات ووزارات ومنظمات دولية ومنها مبنى مقر الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، ومركز ومدينة الحافلات المركزية لهيئة الأشغال العامة بدولة قطر ومراكز معلومات بدول أوربية وعربية لصالح مؤسسات تقنية عالمية.

إيست شاير التجمع الخامس

القمزى تتعاقد مع ريبليون الإسبانية