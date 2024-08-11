شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض يلتقى رئيس إتحاد الناشرين المصريين ويعرض عليه المشاركة بمعرض الصين الدولى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 05:51 م

التقى اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مع فريد زهران رئيس إتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز مشاركة الاتحاد فى كافة الفعاليات المختلفة.

ووجه اللواء شريف الماوردى، الدعوة لرئيس إتحاد الناشرين المصريين بالمشاركة فى الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للإستيراد ( CIIF ) بشنغهاي والمقرر إنعقاده خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر 2024.

وذكر اللواء شريف الماوردى، أنه سيتم العمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه الإتحاد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع كافة الجهات لتيسير عملية تنظيم المعارض، خاصة القطاع الثقافى والإبداعى وبناء الانسان.

تعرف على تفاصيل معرض الصين الدولى للاستيراد (CIIF)

يذكر أن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIF) حدث سنوي عالمى يقام فى مدينة شنغهاى، ويُعد من أهم المنصات التجارية في العالم، إذ يهدف المعرض إلى تعزيز التجارة الدولية من خلال تقديم فرصة للشركات العالمية لعرض منتجاتها وخدماتها للسوق الصينى المتنامى.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الآلاف من العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة استراتيجية للشركات لتوسيع نشاطها التجاري وتعزيز وجودها فى السوق الآسيوية.