شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم بقيمة 261 مليار جنيه خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو 2024، وبلغت 307 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 32.8 مليار جنيه، مقارنة بـ306 موافقة خلال شهر مايو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 50.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 0.3%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 34.5%.

ووزعت الموافقات بين 302 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24.8 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2024 مقابل 304 موافقة بقيمة 47.9 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 0.7% في عدد الموافقات، 48.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 5 موافقات بقيمة 8.1 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2024 مقارنة مع موافقتين بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2023 بنسبة نمو 262.5% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 بلغت 1382 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 261.2 مليار جنيه، مقارنة بـ1189 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 122.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 16.2%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 113.6%.

ووزعت الموافقات بين 1373 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 246.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقابل 1176 موافقة، بقيمة 109.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 16.8% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 124.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 9 موافقات بقيمة 14.7 مليار جنيه مقارنة مع 13 موافقة بقيمة 12.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 30.8% في عدد الموافقات و15.7% بقيمة التأسيس.