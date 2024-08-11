شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 11-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والسويدي إليكتريك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 57.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 57.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 119.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 17.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، 156.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء 20.9 مليون جنيه، 259.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 36173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 6653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 9572 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2847 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 6488 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.

وصعدت أسهم 140 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

راية

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 3.974 مليون سهم بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 550 ألف سهم، والثانية 853.5 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عدد 550 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 4275 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 86.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1.5 مليون سهم.

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بيع المساهم شركة دراية المالية عدد 5 ملايين سهم بسعر 0.194 جنيه بقيمة إجمالية 970.3 ألف جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 10.035% إلى 9.70%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 101.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 81.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 683.6 مليون جنيه مقارنة مع 364.9 مليون جنيه بنسبة نمو 87%.

حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 96.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.6 مليون جنيه مقارنة مع 15.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11%.

حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 910.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 245.3 مليون جنيه مقارنة مع 81.8 مليون جنيه بنسبة نمو 199.9%.

السويدي

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن الأنباء المترددة عن وجود نية لشطب أسهم الشركة من البورصة غير صحيحة، ولا يوجد أي أخبار جوهرية غير معلنة لدى الشركة.